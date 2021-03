Area contigua al Parco: il Consiglio provinciale di Frosinone approva la mozione di Maura

Consiglio provinciale di Frosinone, riunito in data odierna, approva con voto unanime la mozione presentata dal consigliere Presidente del consiglio Provinciale è capogruppo di Fdi Maura. Il Consiglio provinciale si schiera a favore della tesi del consigliere Maura, che chiede alla Regione Lazio e al Parco Nazionale dell’Abruzzo Lazio e Molise di essere coinvolta nella decisione includere i comuni di Alvito, Pescosolido, Campoli Appennino, San Biagio Saracinisco, San Donato Valcomino, Picinisco, Settefrati nell’area contigua al Parco, proponendo quanto meno una riduzione delle superfici individuate dalla delibera regionale. “Sono felice che la mia mozione sia stata votata all’unanimità senza distinzione di colore politico, pur nel rispetto della natura e dell’ambiente è innegabile che l’individuazione dell’area contigua del Parco pone troppi vincoli per moltissime attività, andando ad intaccare il tessuto economico sociale del territorio. In un contesto come quello attuale con una crisi economica che sta attanagliando con particolare durezza proprio queste zone montane che vivono spesso di allevamento ed agricoltura”. Pur ripeto dovendo tutelare l’orso marsicano penso sia opportuno pensare anche alla tutela dei comuni ricadenti in tale area”.

COMUNICATO STAMPA