Area contigua al Parco dell’Abruzzo e Molise, continua la battaglia di Maura

Fratelli d’italia ed in primis il presidente del consiglio Provinciale Maura e il consigliere comunale di Pescosolido De Gasperis continuano la battaglia sull’approvazione da parte della regione Lazio dell’area contigua al Parco dell’Abruzzo e Molise. Dopo la mozione presentata da Maura in Provincia, questa mattina il consigliere regionale di Fdi Giancarlo Righini interessato da Maura dell’argomento ha presentato una interrogazione in Regione. Maura dichiara: “ringrazio il consigliere Regionale Righini di aver fatto sua la nostra battaglia, voglio di nuovo evidenziare che nel rispetto della natura e dell’ambiente non si può vincolare un territorio, andando ad incidere su moltissime attività, si andrebbe ad intaccare il tessuto economico sociale del territorio. In un contesto come quello attuale con una crisi economica che sta attanagliando con particolare durezza proprio queste zone montane che vivono spesso di allevamento ed agricoltura”. “Pur ripeto dovendo tutelare l’orso marsicano penso sia opportuno pensare anche alla tutela dei comuni ricadenti in tale area (Alvito, Pescosolido, Campoli Appennino, San Biagio Saracinisco, San Donato Valcomino, Picinisco, Settefrati), lo stesso rispetto dovuto agli animali è dovuto ai cittadini dei comuni interessati, ulteriori vincoli potrebbero dare un ulteriore pericoloso schiaffo allo stesso tessuto economico e sociale. E soprattutto ora non possiamo permetterlo”. Daniele Maura Capogruppo Fdi consiglio provinciale di Frosinone e presidente del consiglio Provinciale.

COMUNICATO STAMPA

