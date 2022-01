Arcidiocesi di Gaeta, L’ordinazione diaconale di Andrei Chiosa

Domenica 23 gennaio alle ore 18.00 presso la chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia (LT) l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la Messa con rito di ordinazione diaconale di Andrei Chiosa.

Andrei è nato nel 1994 ed è originario della parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia. Dopo la maturità conseguita presso l’Istituto Tecnico Economico “Gaetano Filangieri” in Formia, nel 2014 è entrato presso il Seminario regionale di Anagni, il Pontificio Collegio Leoniano. Attualmente svolge un anno di servizio presso il Centro Educativo Diocesano “Regina Pacis” in Quarto (NA). Ha svolto servizio pastorale presso le parrocchie di San Pietro Apostolo in Fondi e San Luca Evangelista in Maranola di Formia. Attualmente svolge il servizio pastorale presso le parrocchie di San Giovanni Battista in Castelforte e dei Santi Cosma e Damiano nell’omonima città.

Andrei ha scelto come motto dell’ordinazione un versetto tratto dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo: «Come Cristo ha dato la sua vita per noi, così anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3, 16). L’evento sarà trasmesso in diretta sui media diocesani, in particolare sulla pagina Facebook Arcidiocesi di Gaeta e su Radio Civita InBlu (www.radiocivitainblu.it).

COMUNICATO STAMPA