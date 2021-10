Arcidiocesi di Gaeta, Il 31 ottobre ordinazione presbiterale di don Riccardo Spignesi

Domenica 31 ottobre alle ore 18.00 presso il Tempio di San Francesco in Gaeta l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la Messa con rito di ordinazione presbiterale del diacono don Riccardo Spignesi.

Riccardo è nato nel 1993 ed è originario della parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia. Dopo la maturità conseguita presso l’Istituto Alberghiero di Formia, nel 2014 è entrato presso il Seminario regionale di Anagni, il Pontificio Collegio Leoniano, dove ha conseguito il baccalaureato in teologia. Ha svolto il ministero pastorale nelle parrocchie dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia, Santa Maria in Piazza in Fondi, Santo Stefano Protomartire in Gaeta. Attualmente sta svolgendo il ministero pastorale nelle parrocchie di Itri.

Don Riccardo presiederà per la prima volta l’Eucaristica lunedì 1° novembre alle ore 11.30 presso la parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia e alle ore 18.00 presso la parrocchia dei Santi Silverio e Domitilla in Ponza. Don Riccardo ha scelto come motto dell’ordinazione il versetto del vangelo di Giovanni: “Se tu conoscessi il dono di Dio” (Gv 4,10).

L’evento sarà trasmesso in diretta sui media diocesani, in particolare sulla pagina Facebook Arcidiocesi di Gaeta e su Radio Civita InBlu, in DAB+ a Roma e provincia, FM nel basso Lazio e alta Campania, in streaming su radiocivitainblu.it, smart speaker e app radio.

COMUNICATO STAMPA