Arce, XV Comunità Montana approvato il bilancio consuntivo ed il bilancio finale di liquidazione dell’ente

Nel corso della riunione di giunta tenutasi nella serata di ieri, la XV Comunità Montana Valle del Liri ha approvato il bilancio consuntivo ed il bilancio finale di liquidazione dell’ente. Un grandissimo risultato dopo poco più di due mesi dal conferimento dell incarico di commissario per Rossella Chiusaroli, la quale non nasconde la sua soddisfazione. “Sono stati mesi di duro lavoro ma oggi possiamo finalmente affermare di aver messo ordine nei conti della Comunità. Non è stata impresa facile ma debbo ringraziare tutto il personale per la collaborazione e lo spirito di sacrificio con cui mi ha assistito. Il lavoro serio, disinteressato e appassionato paga sempre e alla fine i risultati arrivano”

comunicato stampa