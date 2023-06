Arce – Visita lampo dell’Assessore regionale Elena Palazzo

Questa mattina, intorno alle 12.30, l’Assessore all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità della Giunta Rocca è stata ricevuta dal Sindaco Luigi Germani e dalla sua amministrazione comunale.

Un incontro cordiale a cui ha partecipato anche il Consigliere regionale Daniele Maura, il Sindaco di Colfelice Bernardino Donfrancesco e l’Assessore ai Lavori Pubblici di San Giovanni Incarico Gianmarco Cichelli.

Il primo cittadino, nel ringraziare l’Assessore per la visita e la vicinanza mostrata, ha illustrato la situazione emergenziale che si è venuta a creare dopo il nubifragio del 31 maggio scorso e ha informato che poco prima dell’incontro si è tenuta la Giunta municipale con la quale è stato formalmente richiesto lo stato di calamità naturale.

L’Assessore Palazzo ha spiegato l’importanza di seguire gli iter procedurali previsti dalle norme regionali e di attivare i canali per gli interventi cosiddetti di “somma urgenza”, per la messa in sicurezza delle strade e per i danni subiti dai privati. L’Assessore ha raccontato di aver vissuto in prima persona, come amministratore del comune di Itri, in occasione del nubifragio che nel 2021 interessò la sua città, le difficoltà che i comuni devono affrontare in queste drammatiche circostanze.

Oltre al Sindaco Germani hanno partecipato all’incontro anche gli assessori Sara Petrucci, Alessandro Proia ed Elisa Santopadre; il Presidente del Consiglio comunale Giulia Cecio e il Consigliere Paolo Di Ruzza.

