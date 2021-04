Arce, vende un Iphone online senza consegnarlo: 27enne denunciato per truffa

Ad Arce i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di una denuncia presentata da un 29enne residente a Rocca d’Arce, hanno deferito in stato di libertà per truffa un 27enne residente a Brescia, già censito per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. L’uomo, dopo aver venduto un Iphone tramite un annuncio sul marketplace di un noto social network, incassava metà della cifra pattuita a titolo di acconto (180 euro) per poi rendersi irreperibile senza inviare il bene pattuito. Gli accertamenti svolti dai militari sulla postepay utilizzata per ricevere il danaro, hanno consentito di accertare le generalità del sedicente venditore che è stato segnalato all’A.G..

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

