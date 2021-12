Arce – Valorizzazione culturale, in arrivo il contributo della Provincia di Frosinone

Il progetto presentato dal Comune di Arce, nell’ambito del bando “La Provincia per i Comuni”, è stato finanziato con un contributo di 2.500 euro.Il Sindaco di Arce Luigi Germani ha ricevuto questa mattina la comunicazione ufficiale del Presidente della Provincia Antonio Pompeo con la quale viene accolto il progetto redatto dall’Assessorato alla Cultura.«Un grazie all’Amministrazione provinciale – ha detto Germani – e al Presidente Pompeo per averci offerto questa opportunità che andrà a finanziare la realizzazione di alcune iniziative finalizzate a sostenere la cultura, l’enogastronomia e le tradizioni locali. Sono mesi difficili quelli che stiamo vivendo – ha spiegato il primo cittadino di Arce – sia dal punto di vista sociale che economico. La vicinanza della Provincia in queste iniziative ci da modo di avere fiducia nella progressiva ripartenza di tutti quegli eventi che cercano di valorizzare le eccellenze del nostro territorio e favorire la ricettività turistica di prossimità. Noi – ha concluso Germani – grazie al lavoro di tutta l’Amministrazione comunale, che ringrazio, ci stiamo organizzando affinché le manifestazioni si svolgano nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, cercando di ridurre al minimo i rischi di contagio».

COMUNICATO STAMPA

