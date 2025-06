Arce – Tutto pronto per… Sognando le stelle 2025!

Sarà un’estate big, proprio come l’ospite clou della tredicesima edizione del Festival Pop, in programma dal 7 al 10 agosto 2025 in piazza Sant’Eleuterio: BigMama!

Nei giorni scorsi, presso il Palazzo municipale di Arce, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del cast 2025. Il direttore artistico Patrizio Esposito ha svelato i nomi dei protagonisti di questa edizione, che si preannuncia tra le più entusiasmanti di sempre. Si parte il 7 agosto con il mito della musica italiana Bobby Solo, seguito l’8 agosto dall’irresistibile comicità di Biagio Izzo, introdotto sul palco dal gruppo di musica popolare arcese I Dissonanti, alla loro prima partecipazione sul palco del festival. Il 9 agosto sarà la volta della serata dance Nostalgia 90, spettacolo coinvolgente e travolgente, mentre il 10 agosto chiuderà la rassegna la star della nuova scena musicale italiana: BigMama. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.

Nel corso della presentazione è stata ricordata la missione culturale e sociale della manifestazione e i tantissimi artisti che negli anni hanno partecipato, tra cui Dargen D’Amico, Renzo Arbore, Katia Ricciarelli, Clementino, Ivana Spagna, Fausto Leali, Ricchi e Poveri, Jo Squillo, Equipe84 e molti altri, per un pubblico complessivo che ha superato complessivamente i 135.000 spettatori.

Il presidente dell’Associazione Culturale Sant’Agostino, Patrizio Esposito, ha ringraziato enti patrocinatori, sponsor, forze dell’ordine e staff, sottolineando l’obiettivo di rendere il festival sempre più attrattivo per il pubblico giovanile.

Parole di apprezzamento sono arrivate dal Sindaco di Arce Luigi Germani, che ha lodato la passione e la dedizione di Esposito, e dall’Assessore alla Cultura Alessandro Proia, che ha definito il festival un’occasione unica per scoprire le bellezze di Arce e della Valle del Liri. A portare il loro sostegno anche il Consigliere Regionale Daniele Maura, che ha evidenziato il valore strategico degli eventi culturali per lo sviluppo dei territori, e il Consigliere provinciale Alessandro Cardinali. Presenti all’incontro anche il Vicesindaco Sara Petrucci, l’Assessore Paolo Di Ruzza, l’Assessore Bruna Gregori e il Comandante dei Carabinieri Luciano Ligori.

Tra le novità di quest’anno, anche la presenza di due giovanissimi DJ locali che animeranno le serate con il loro estro musicale.

Il conto alla rovescia è iniziato: ad Arce si torna a sognare… sotto le stelle!