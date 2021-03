Arce, truffa: denunciato 21enne

Nella giornata di ieri, in Arce, i Carabinieri della locale Stazione deferivano in stato di libertà un 21enne della provincia di Pavia, perché responsabile di “truffa”.Le verifiche svolte dai militari operanti, a seguito della querela formalizzata da una 19enne di Colfelice, consentivano di accertare che il prevenuto previo annuncio su facebook della vendita di una play station al prezzo di 100 euro, si faceva versare la somma su carta post pay a lui intestata, rendendosi irreperibile e non inviando la merce.

