Arce – Strada Casilina, al via i lavori Anas

Strada Casilina, al via un importante rifacimento del manto stradale. Inizieranno domani mattina, 17 gennaio 2022, gli interventi di manutenzione e risanamento del piano viabile dal Km 110 della SS n. 6 Casilina in territorio di Arce. I lavori sono stati disposti dalla Struttura Territoriale Lazio di Anas Spa dopo i ripetuti solleciti del Sindaco Luigi Germani e dell’Amministrazione comunale di Arce. E’ da tempo infatti che, in particolare in alcuni tratti, la strada presenta un manto stradale non uniforme tale da non garantire un’adeguata sicurezza ai veicoli in transito.

“In più occasioni – ha detto il Sindaco Germani – abbiamo sollecitato Anas ad intervenire sulla Via Casilina in territorio di Arce. Un primo intervento tampone è stato fatto mesi fa ed ha riguardato solo alcuni tratti. Ora grazie all’intesa e collaborazione del Responsabile Area Gestione Rete e dei Referenti locali di Anas siamo riusciti a far inserire questo importante intervento che, per il nostro territorio, riguarderà tutto il tratto che va dal cosiddetto Miglione fino a Ponte Pròibito ad eccezione dei tratti già sistemati. Ringrazio i funzionari Anas regionali e provinciali – ha concluso Germani – e tutta l’Amministrazione comunale”.

“I lavori – ha spiegato invece l’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci – partiranno domani 17 gennaio e si concluderanno presumibilmente nel giro di una settimana. L’intervento è molto importante in quanto prevede la fresatura della pavimentazione stradale, la fornitura e la posa di massicciata Bynder realizzata all’interno dei limiti di scavo, la pulizia accurata della superficie di posa e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio, la fornitura e stesa finale del tappeto in conglomerato bituminoso opportunamente rullato e curato in ogni sua parte”.

Per garantire la corretta esecuzione dei lavori e la sicurezza della circolazione sarà istituito nei tratti interessati un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri.

Comunicato stampa