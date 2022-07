Arce – Spettacolo, sport e comicità in piazza Umberto I con i finalisti di Italia’s Got Talent

Spettacolo, sport e comicità in piazza Umberto I con i finalisti di Italia’s Got Talent. Pomeriggio e sera da non perdere quella di domani 16 luglio ad Arce. L’Amministrazione comunale, tramite l’assessorato alla Cultura e Turismo, con il patrocinio della Provincia di Frosinone, ha organizzato l’evento intitolato “La Magia dello Sport”. Nella piazza principale del paese verrà allestito un campo da Street Soccer di 6 metri per 12 con la possibilità di creare, dalle ore 18, tornei flash tra amici e sfide tunnel per bambini, ragazzi ed adulti.

Alle 20.30 è prevista invece l’esibizione di Dario Piantadosi, Football Freestyler Professionista dal 2008, Responsabile Nazionale Calcio Freestyle, icona di Euro 2020 e fondatore di Scuola Calcio Freestyle. Piantadosi sarà anche la voce di uno show unico e divertente che, grazie a dei tricks e giochi di abilità sorprendenti, lascerà il pubblico senza fiato.

Alle 21.30 si terranno le premiazioni dei tornei che si sono tenuti nelle ultime due settimane. In particolare del Trofeo Calcio Tennis 2022, del Torneo giovanile calcio a 5 e della simpatica Coppa dei Cognomi, ossia una sfida a squadre composte da giocatori con lo stesso cognome. A consegnare i premi il Sindaco Luigi Germani, l’Assessore Alessandro Proia e il Consigliere delegato alla Sport Alessandro Simone.

Dopo la premiazione, l’atteso show di Umberto & Damiano. Il duo comico finalista di Italia’s Got Talent 2021 e voce di Radio Globo, si esibiranno in “Questa la Sapevo!”, spettacolo travolgente che prevede il coinvolgimento del pubblico in gag e giochi di prestigio.

COMUNICATO STAMPA