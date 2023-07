Arce – Sopralluogo con i responsabili di RFI

Sopralluogo con i responsabili di RFI per le problematiche delle linee ferroviarie Roccasecca-Avezzano e Alta Velocità. Ieri mattina (6 luglio 2023) il Sindaco Luigi Germani con il Consigliere delegato Paolo Di Ruzza hanno incontrato i funzionari di Rete Ferroviaria Italiana per eseguire alcuni sopralluoghi congiunti.

Il primo è stato nella frazione di Isoletta per l’annosa questione riguardante la frana che interessa la zona a ridosso di Via La Costa e Via Mola Zoppa. I responsabili dell’azienda partecipata da Ferrovie dello Stato hanno rassicurato che a breve dovrebbero partire importanti lavori di sistemazione.

Altro sopralluogo ha riguardato le strade comunali che passano sotto il cavalcavia della provinciale Tramonti. Le due piccole vie, attualmente senza protezione verso i binari della ferrovia, saranno per quanto possibile allargate e dotate di guard rail di sicurezza.

Infine il Sindaco ha sottoposto la questione del passaggio a livello di via Valle, dove da poco è stato fatto un intervento sul piano viario attraversato da binari. A seguito di questi lavori si è creato sulla strada in discesa, un dislivello importante che si sta rilevando pericoloso per i veicoli di passaggio. Anche in questa circostanza i referenti dei RFI hanno preso impegno di programmare quanto prima un intervento di sistemazione.

«Ringrazio i responsabili Rete Ferroviaria Italiana – ha detto il Sindaco Luigi Germani – per aver raccolto le nostre segnalazioni ed essersi messi a disposizione della sicurezza delle nostre strade».

