Arce – Sistemazione della condotta idrica in località Puzzaca

Sono partiti ieri mattina i lavori di sistemazione della condotta idrica in località Puzzaca. Con l’esecuzione dell’intervento da parte di Acea Ato 5 si dovrebbe mettere fine ad un’annosa questione che da tempo causa molti disagi per i cittadini della contrada.

«Finalmente – ha detto il Sindaco Luigi Germani – ieri mattina sono partiti gli interventi alla condotta idrica. Abbiamo sollecitato ripetutamente questi lavori affinché i residenti della zona possano avere un flusso regolare nelle loro abitazioni e soprattutto vedere sistemata la strada che collega internamente la zona Puzzaca alla via per i Frassi. Questo tratto verrà completamente ribituminato. Desidero ringraziare i tecnici dell’Acea e la disponibilità dell’ingegnere Marco Di Ruzza e del direttore operativo provinciale ing. Pietro Pugliese».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci. «Attendevamo da tempo la sistemazione di questo tratto in contrada Puzzaca». Ha detto. «Ora ci vorrà qualche giorno di completa chiusura al traffico della strada interessata ed in particolare dal civico 31 fino al 45. La bonifica della condotta idrica dovrebbe essere ultimata per il prossimo 20 giugno, data in cui speriamo possa essere stata rifatta la pavimentazione stradale».

COMUNICATO STAMPA