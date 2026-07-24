Arce – Sicurezza idrogeologica e tutela del territorio: incontro al Consorzio di Bonifica “Valle del Liri”

Si è tenuto presso la sede del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” a Cassino, un importante incontro operativo promosso dai Comuni di Arce e Colfelice per fare il punto sui lavori di manutenzione, sui finanziamenti dei corsi d’acqua e sulle criticità che interessano i cittadini e i contribuenti del territorio.

All’appuntamento hanno preso parte il Vice Commissario del Consorzio, Riccardo Del Brocco, il Direttore Generale Aurelio Tagliaboschi, il Direttore dell’Area Amministrativa Remo Marandola, il Responsabile tecnico Roberto Pignatelli e il Revisore dei Conti Silvestro Petrarcone, insieme al Sindaco del Comune di Arce, Luigi Germani, e al Sindaco del Comune di Colfelice, Gabriella Protano.

In primo luogo è stata affrontata la questione della continuità dei lavori di manutenzione dei fossi. A seguito della richiesta urgente presentata dai Sindaci per scongiurare l’interruzione degli interventi a causa della scadenza dei contratti degli operatori dei mezzi meccanici, quali escavatori e trince, la dirigenza del Consorzio ha garantito il massimo impegno nel definire celermente le procedure necessarie a riprendere e completare le attività sul territorio.

Durante il confronto si è passati poi all’analisi dei finanziamenti destinati alla sistemazione dei fossi Rio Frassi e Rio Tramonti nel Comune di Arce. Per questo fondamentale intervento di regimazione idraulica, la cui gara d’appalto si avvia alla definizione dell’assegnazione provvisoria entro le prossime due settimane, è stato stabilito l’avvio effettivo dei cantieri per il mese di settembre.

Infine, la riunione ha consentito di esaminare la situazione relativa ai comitati civici che continuano a sollecitare le amministrazioni comunali a richiedere l’uscita dal perimetro di contribuenza. In tal senso, la dirigenza del Consorzio, nell’ottica di mantenere un dialogo trasparente e orientato alla tutela della cittadinanza, ha ribadito che l’Ente non possiede poteri in materia, precisando altresì che eventuali deliberazioni dei singoli Consigli Comunali non possono sancire l’uscita dal Consorzio, trattandosi di una materia la cui disciplina rientra esclusivamente nell’ambito della legislazione nazionale.

«Ringrazio i vertici del Consorzio e la struttura tecnica per la disponibilità all’ascolto e per l’impegno a trovare risposte operative alle istanze presentate dai Comuni di Arce e Colfelice – ha dichiarato il Sindaco Luigi Germani –. Le questioni esaminate sono rilevanti per la tutela della sicurezza idrogeologica del territorio e per la gestione dei servizi ai cittadini».