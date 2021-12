ARCE – Sgravio alla Tari 2021, le faq per sapere cosa fare.

L’Amministrazione comunale del sindaco Luigi Germani ha fatto predisporre dal Responsabile del Settore Finanziario e dall’Ufficio Tributi un prontuario contenente una serie di risposte alle domande che vengono poste più frequentemente dai cittadini sulla questione relativa alla riduzione della tassa sui rifiuti. La rideterminazione delle tariffe ha generato comprensibilmente qualche dubbio tra gli utenti sul come muoversi nel pagamento ridotto o, nel caso sia stata già pagata, per chiedere l’eventuale rimborso.

Ecco nel dettaglio le faq:

CHE COSA DEVO FARE SE NON HO PAGATO NESSUNA RATA DELLA TARI2021?

1) Se sei in possesso dell’avviso di pagamento dell’ Agenzia dell’Entrate-Riscossione, basta recarti all’ufficio postale o ai tabaccai abilitati per pagare il dovuto con la parte dell’avviso contenente la RATA UNICA. Al momento del pagamento chiedi all’operatore di verificare l’aggiornamento dell’importo che dovrà risultare sgravato del 25% circa (è necessario richiedere lo “scontrino” di controllo per vedere l’importo ridotto).

oppure

2) Se sei possessore dello Spid puoi pagare direttamente on line sul sito dell’Agenzia dell’Entrate-Riscossione: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Vai nella tua area riservata. Una volta entrato clicca sulla sezione “Situazione debitoria – consulta e paga”. Qui troverai l’avviso di pagamento del Comune di Arce relativo alla Tari. Selezionandolo potrai procedere al pagamento tramite il servizio PagoPa

CHE COSA DEVO FARE SE HO PAGATO ALCUNE RATE DELLA TARI2021?

1) Continua a pagare le altre rate rimanenti non pagando la quarta rata, cioè l’ultima.

CHE COSA DEVO FARE SE NON HO RICEVUTO L’AVVISO DI PAGAMENTO DELLA TARI2021?

1) A causa di alcuni disservizi postali, diversi cittadini non hanno ricevuto a casa l’avviso di pagamento. In tal caso puoi recarti presso l’Ufficio Tributi del Comune di Arce (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e il lunedì e il giovedì dalle 16.00 alle 17.00) per avere la comunicazione e poi procedere al pagamento.

oppure

2) Se sei possessore dello Spid puoi recuperare l’avviso di pagamento direttamente on line sul sito dell’Agenzia dell’Entrate-Riscossione: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Vai nella tua area riservata. Una volta entrato clicca sulla sezione “Situazione debitoria – consulta e paga”. Qui troverai l’avviso di pagamento del Comune di Arce relativo alla Tari. Selezionandolo potrai procedere al pagamento tramite il servizio PagoPa

CHE COSA DEVO FARE SE HO PAGATO LA TARI2021?

1) L’Agenzia dell’Entrate provvederà ad emettere lo sgravio in maniera automatica e potrà essere verificato tramite il proprio cassetto fiscale. Tuttavia è possibile avanzare specifica richiesta di rimborso o compensazione utilizzando i modelli disponibili ai seguenti link: https://bit.ly/3IYnzE2 – https://bit.ly/3e7xuJi

Se hai bisogno di aiuto rivolgiti all’Ufficio Tributi del Comune di Arce (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e il lunedì e il giovedì dalle 16.00 alle 17.00).

ENTRO QUANDO BISOGNA PAGARE LA TARI2021 CON LO SGRAVIO?

Entro il 31/12/2021

COMUNICATO STAMPA