Arce, saluto al tenente Ciro Vitale

Il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Arce, tenente Ciro Vitale, è stato ricevuto martedì mattina nella sede municipale dal Sindaco Luigi Germani, in un incontro di saluto prima del trasferimento a nuovo incarico.Il tenente Vitale lascerà infatti la Tenenza di Arce, incarico che ricopriva dal febbraio 2020, per essere trasferito al Comando della Tenenza di Sora.Nel rivolgergli il saluto a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità, il primo cittadino ha espresso al comandante il ringraziamento per il ruolo svolto in questi anni di permanenza ad Arce.Anche il Tenente ha ringraziato il Sindaco, sottolineando in modo particolare la qualità dell’impegno amministrativo per il paese, nei confronti del quale ha espresso apprezzamenti positivi, auspicando future occasioni di incontro.Presenti all’incontro alcuni collaboratori del tenente Vitale, il Vicesindaco Sisto Colantonio, l’Assessore Sara Petrucci e il Consigliere Valeria Gemma.

