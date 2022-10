Arce – Sabato l’ incontro con l’ Ancda contro il disagio dell alcolismo

Sabato 15 ottobre 2022, alle ore 17, presso la sala del Museo Gente di Ciocaria, si terrà con il patrocinio del Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo, un incontro molto particolare con l’A.N.C.D.A. di Fiuggi dal titolo “Non potevo crederci…”Un’occasione per ascoltare le testimonianze di persone affette da problemi di dipendenza e del loro “faticoso” viaggio alla ricerca di una via d’uscita.L’Associazione Nazionale Contro il Disagio e l’Alcolismo, da molti anni, attua un efficace e motivato lavoro nel recupero e nel reinserimento sociale e umano delle persone portatrici di un disagio, dipendenti da sostanze, da gioco compulsivo o da alcool.L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le persone verso la conoscenza dei problemi e far comprendere loro che il disagio umano e la dipendenza hanno elementi che accomunano molte persone e sono degni di comprensione e di rispetto. La fragilità delle persone dipendenti può e sa insegnare la profondità e la sensibilità dell’uomo, anche quando ha problemi di salute.

