Arce – Rosanova: “Amministrazione Germani, un anno di vuoto e nessun vantaggio per la comunità”

Il consigliere di minoranza Alfonso Rosanova conferma l’analisi politica a un anno dall’elezione del Consiglio Comunale di Arce, anche dopo la replica del sindaco Luigi Germani.“Un anno di vuoto e nessun concreto e nuovo vantaggio per la comunità – ribadisce Rosanova – e, ora, dopo il vuoto, il fumo. Il fumo della replica del sindaco Germani che cerca di coprire l’assenza di una concreta visione progettuale per la crescita del paese e il rifiuto di rendere il Comune una casa di vetro in relazione alla trasparenza, anche con la trasmissione in diretta dei Consigli comunali. Non solo ma cerca di coprire pure qualcosa di peggio, una visione distorta della politica che è, soprattutto, missione sociale al servizio dei cittadini e, in particolare, dei cittadini più bisognosi. E’ il Sindaco, il Geometra Germani che vive in un mondo tutto suo, fuori dalla realtà: il mondo della cementificazione che lo porta ad identificare la crescita del paese con una crescita in cubatura di cemento. Cemento come quello dello scheletro che, da anni, è il biglietto da visita di Arce per l’incapacità amministrativa del Germani che pesa un milione di Euro sulle casse comunali e di tutti noi: 50.000 € l’anno per 20 anni come rimborso alla Regione per un finanziamento ottenuto senza che sussistessero i presupposti, oltre ai costi sostenuti per spese legali e quelle per l’acquisto dei terreni ove giace il mostro.Un milione di Euro che avrebbe potuto essere utilizzato per il sociale di cui il sindaco e l’amministrazione non si prendono cura poiché non pensano al mondo reale e alle difficoltà quotidiane di tanti padri di famiglia del paese. E’ deprimente per Arce constatare che, dopo un anno, di quello che il Sindaco ha definito un “impegno costante e incessante” della sua amministrazione, i risultati siano quelli sbandierati dal primo cittadino e da lui definiti “risultati straordinari” ossia i finanziamenti ottenuti per le frane, i lavori sulle strade e nelle contrade, l’appalto per i nuovi loculi cimiteriali. Non sono affatto risultati “straordinari” ma ordinari interventi di manutenzione perché è normale che le strade siano sicure e vengano ripristinate dopo una frana e, ahimè, ci sia disponibilità di loculi nei cimiteriIl sindaco inoltre faccia luce su ciò che dichiara, in quanto: non ci risulta una guardia medica efficiente, nè tantomeno una Tari diminuita, anzi fortemente aumentata dall’ insediamento dell’amministrazione Germani!!Il paese ha necessità di aiuti veri e concreti, oltre a maggiori servizi alle famiglie ed in particolare quelli con disabilità. A tal proposito, in che modo è stato risolto il disagio del trasporto scolastico per il bambino disabile già oggetto di interrogazione durante l’ultimo consiglio comunale? Arce ha bisogno di risposte…quelle vere e concrete.E, se un anno di “impegno costante e incessante” degli amministratori, ha prodotto solo questi miseri risultati e la realizzazione di pochissimi progetti completamente avulsi e lontani dal sociale, l’unica speranza per Arce è che il Sindaco passi la mano, di sua iniziativa o sospinto dalle continue forti fibrillazioni all’interno della maggioranza. La vera politica è un’altra cosa!!!

comunicato stampa