Arce – Ristrutturazione della scalinata e restauro del portone della Chiesa del Cimitero

Sono questi i principali lavori eseguiti nei giorni scorsi presso il camposanto del capoluogo. Gli interventi sono stati voluti dall’Amministrazione comunale e coordinati dall’Assessore ai Lavori Pubblici al fine di abbellire la chiesetta tanto cara alla popolazione arcese.

«Grazie al lavoro di una ditta artigiana del posto – ha detto il Sindaco Luigi Germani – è stata realizzata una bella scalinata in pietra che si inserisce a perfezione nel contesto del nostro cimitero. Di pregio anche l’intervento di ristrutturazione del portone ligneo che corona così tutta l’opera di valorizzazione della Cappella iniziata negli anni scorsi. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale – ha concluso il primo cittadino – e a tutte le maestranze che hanno lavorato in queste settimane a cui, tra l’altro, abbiamo chiesto lo sforzo di terminare i lavori entro la festività di questi giorni».

«Si tratta di un piccolo intervento ma importante – ha detto invece l’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci – che riqualifica non solo la Cappella ma tutta l’area di accesso del nostro cimitero. Sono stati diversi, infatti, i lavori eseguiti e insieme alla scalinata è stato provveduto a sistemare alcune parti di pavimentazione che si erano sconnesse e ad allargare ulteriormente i muretti di accesso al viale che porta alla Chiesa. In questi giorni – ha concluso la Petrucci – partiranno anche i lavori di realizzazione dei nuovi loculi».

COMUNICATO STAMPA