Arce – Rifiuti abbandonati: individuati i responsabili. Il Comune intensifica i controlli

Lotta senza tregua all’abbandono dei rifiuti nel Comune di Arce. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Luigi Germani, prosegue con determinazione nel contrasto a uno dei fenomeni più incivili e dannosi per il territorio.

Negli ultimi giorni, a seguito di controlli mirati condotti dalla Polizia Locale, sono stati identificati i responsabili di alcuni episodi di abbandono illecito in diverse aree del paese. In particolare, in località Grottelle, l’ispezione approfondita dei rifiuti rinvenuti ha permesso di risalire ad alcuni dei trasgressori, ai quali verranno comminate le sanzioni previste dalle normative vigenti.

«L’abbandono dei rifiuti – spiega il Sindaco Germani – è una vera e propria piaga che offende l’ambiente, il decoro urbano e il senso civico della nostra comunità. Ma non ci arrendiamo. In alcuni casi non è facile individuare i colpevoli, ma grazie all’attenzione della Polizia Locale e alla preziosa collaborazione dei cittadini, si arriva a smascherare questi comportamenti irresponsabili. La tolleranza è zero – ha concluso il primo cittadino – chi inquina il nostro territorio ne risponderà».