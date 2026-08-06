Arce – Quattro grandi serate per la XIV edizione di “Sognando le stelle…”

Arce si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione di “Sognando le stelle…”, il festival che da domani 6 agosto 2026 fino a domenica 9 porterà in piazza Sant’Eleuterio musica, spettacolo e divertimento per tutte le generazioni.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale “Sant’Agostino” ETS e dal Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Frosinone e XV Comunità Montana Valle del Liri, il sostegno di Arsial e BPC per la Cultura. A presentare le quattro serate sarà Paola Delli Colli.

Anche quest’anno il direttore artistico Patrizio Esposito ha costruito un programma di grande richiamo, capace di attraversare epoche e generi musicali diversi.

Si comincia domani, giovedì 6 agosto, con “Lo Zoo di 105”, lo show irriverente e travolgente dello storico programma di Radio 105, con Wender, Paolo Noise e Pippo Palmieri.

Venerdì 7 agosto si comincia con il nuovo format “Notti Magiche – Disco Remix”, un viaggio nella musica dagli anni Sessanta a oggi, tra grandi successi, spettacolo e ritmo. A seguire, la piazza si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto con DJ Jad e Wlady, protagonisti di uno show dedicato alla storia e ai successi degli Articolo 31.

Sabato 8 agosto salirà sul palco Orietta Berti, una delle interpreti più amate della musica italiana. Un’artista che ha saputo conquistare generazioni diverse con la sua voce inconfondibile, la simpatia e un repertorio ricco di brani entrati nella memoria collettiva.

Domenica 9 agosto il gran finale sarà affidato ai Nomadi, la band più longeva della musica italiana, pronta a coinvolgere il pubblico con oltre sessant’anni di canzoni, impegno e passione.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Le serate saranno accompagnate dai DJ set di Gabry, mentre dalle ore 19 sarà aperto il Summer Food Village, curato da PaninBus Events.

«Con oltre 135mila spettatori nelle precedenti tredici edizioni, “Sognando le stelle…” è ormai uno degli appuntamenti culturali e musicali più importanti del territorio – dichiara il sindaco Luigi Germani –. Una manifestazione capace di richiamare ad Arce visitatori da tutto il Centro Italia e di offrire alla nostra comunità quattro serate di musica, incontro e condivisione. Ringrazio l’Associazione Culturale “Sant’Agostino”, gli organizzatori e quanti lavorano alla riuscita dell’evento».

«Il programma di quest’anno è stato costruito per coinvolgere pubblici e generazioni differenti – sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo Alessandro Proia –. Il festival rappresenta una straordinaria occasione per promuovere Arce, valorizzare il territorio e sostenere le attività locali. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero fino a esaurimento della capienza, affinché la manifestazione possa essere davvero una festa aperta a tutti».

«In quattordici edizioni abbiamo portato ad Arce artisti come Dargen D’Amico, Renzo Arbore, Katia Ricciarelli, Clementino, Ivana Spagna, Fausto Leali, Ricchi e Poveri, Jo Squillo, Equipe 84, Bobby Solo, Biagio Izzo e BigMama – afferma il direttore artistico Patrizio Esposito –. Quest’anno proseguiamo con un cast di grande richiamo e quattro spettacoli molto diversi tra loro. È un programma nel quale convivono musica, intrattenimento, grandi successi e generazioni differenti. Dietro ogni edizione ci sono mesi di lavoro, passione e impegno da parte di una squadra affiatata, con l’obiettivo di offrire al pubblico uno spettacolo sempre più coinvolgente e di qualità».

Dal 6 al 9 agosto, ad Arce, si torna a sognare sotto le stelle.