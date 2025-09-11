ARCE – PROGRESSIONE VERTICALE CONCLUSA

Il Sindaco Luigi Germani annuncia che è stato concluso nei giorni scorsi l’iter procedurale relativo alla selezione interna per titoli ed esami, che ha portato alla progressione verticale di un dipendente comunale.

A seguito della procedura, la dipendente dottoressa Annalisa Casciano è risultata vincitrice ed è stata inquadrata a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Contabile, con decorrenza dal 1° settembre 2025.

«Questa progressione verticale – ha detto il Sindaco Luigi Germani – rappresenta non solo un traguardo di crescita professionale per la dipendente, ma soprattutto un valore aggiunto per l’Ente. La valorizzazione delle competenze interne ci permette di rafforzare l’organizzazione amministrativa, garantire maggiore continuità ed efficienza nei servizi, premiare il merito e ottenere anche un considerevole risparmio per le casse comunali. Non appena sarà possibile, a livello tecnico, assunzionale ed economico, saranno bandite ulteriori procedure per consentire le progressioni di carriera anche ad altri dipendenti che ne hanno i requisiti e i titoli di studio previsti dalla legge. In questo modo offriremo nuove opportunità di crescita personale e, al tempo stesso, un ulteriore vantaggio per l’intera struttura comunale e per la comunità che serviamo. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale – ha concluso Germani – rivolgo alla dottoressa Casciano i migliori auguri di buon lavoro».