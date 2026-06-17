Arce – Per i maturandi inizia il grande giorno: gli auguri dell’Amministrazione Comunale

ARCE – Emozione, tensione e tanta attesa. Per decine di studenti e studentesse di Arce è arrivato il momento di affrontare uno degli appuntamenti più significativi del proprio percorso scolastico: l’Esame di Stato.

Alla vigilia della prima prova, il Sindaco Luigi Germani e l’Amministrazione Comunale hanno voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento e vicinanza ai giovani maturandi, sottolineando il valore umano e simbolico di questa importante tappa della vita.

«I prossimi giorni saranno densi di emozioni forti che resteranno custodite nella memoria di ognuno di voi per tutta la vita», si legge nel messaggio dell’Amministrazione, che invita i ragazzi a vivere questo momento con consapevolezza, guardando oltre l’ansia e i dubbi che inevitabilmente accompagnano l’esame.

La Maturità, infatti, non rappresenta soltanto una prova di studio, ma un vero e proprio passaggio verso una nuova fase dell’esistenza. È il tempo dei ricordi che iniziano già ad affacciarsi: i banchi di scuola, le amicizie nate tra i corridoi, le risate condivise e le difficoltà affrontate insieme.

Nel messaggio rivolto agli studenti emerge anche uno sguardo al futuro. «Il mondo degli adulti non sempre vi offre il contesto migliore per muovere i vostri primi passi importanti, tra incertezze e complessità. Ma voi non siete affatto battuti. Avete dalla vostra parte una risorsa magica e concreta: il vostro futuro».

Un invito a credere nelle proprie capacità e nel valore delle competenze acquisite negli anni di studio, con la consapevolezza che le nuove generazioni possano essere protagoniste del cambiamento e contribuire alla costruzione di una società migliore.

L’Amministrazione Comunale ha infine ribadito il proprio impegno nel sostenere i giovani attraverso servizi e opportunità all’altezza delle loro aspirazioni, riconoscendo l’importanza del loro entusiasmo e della loro partecipazione attiva alla vita della comunità.

«Buon Esame di Maturità! Siamo fieri di voi», è l’augurio conclusivo del Sindaco Luigi Germani e di tutta l’Amministrazione Comunale di Arce, rivolto a tutti i maturandi che da domani inizieranno uno dei capitoli più emozionanti del loro cammino.