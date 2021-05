Arce – Oltraggio, resistenza, lesioni e minaccia a Pubblico Ufficiale: arrestato 28enne

Nella giornata di ieri, in Arce, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, traevano in arresto un 28enne, di origini albanesi, già noto per diversi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, per i reati di “oltraggio, resistenza, lesioni e minaccia a Pubblico Ufficiale”. Gli operanti, allertati da una chiamata pervenuta al 112, intervenivano in un bar del luogo dove veniva segnalata la presenza di una persona che in evidente stato di ebrezza, stava minacciando la proprietaria brandendo una bottiglia di vetro rotta. Giunti sul posto, i militari individuavano il prevenuto che, alla vista degli stessi, proferiva nei loro confronti frasi offensive e minacciose, aggredendoli fisicamente con un taglierino, con cui provocava una lieve ferita ad uno degli operanti, i quali riuscivano comunque a bloccarlo e a trarlo in arresto.

