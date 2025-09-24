Arce – Nuovo veicolo elettrico per la Polizia Locale grazie al finanziamento regionale

Il Comune di Arce ha ottenuto un finanziamento di 20.000 euro dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Polizia Locale 4.0”. Grazie a questo contributo, l’Amministrazione comunale potrà procedere all’acquisto di un nuovo veicolo elettrico o ibrido, destinato al Corpo di Polizia Locale.

Si tratta di un investimento strategico che unisce sicurezza, innovazione e sostenibilità. Il mezzo andrà infatti a sostituire un’auto a benzina ormai obsoleta e inquinante, con un notevole risparmio sui costi di manutenzione e gestione. Le dimensioni compatte del veicolo ne consentiranno inoltre l’utilizzo anche nei vicoli del centro storico.

Il nuovo mezzo potrà essere ricaricato presso la colonnina elettrica pubblica installata sotto il palazzo municipale, alimentata dai pannelli fotovoltaici del Comune, con costi di esercizio praticamente azzerati. Un passo in linea con la politica ambientale portata avanti dall’Amministrazione, che ha già ottenuto il riconoscimento da parte di Legambiente come “Comune Riciclone”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Luigi Germani. «È un risultato importante – ha detto – che ci consentirà di rendere più efficiente l’attività degli agenti, rafforzando il presidio del territorio e migliorando i servizi resi alla cittadinanza. Allo stesso tempo, facciamo un passo avanti concreto verso la modernizzazione e la sostenibilità ambientale. Questo è il secondo finanziamento ottenuto sullo stesso avviso, che prevedeva due linee di intervento. Il primo contributo, tuttora in itinere, riguarda l’acquisto di un drone e la formazione di un agente per il conseguimento del relativo patentino. Ringrazio tutta la mia Amministrazione comunale e il Comandante Manuela Pescosolido – ha concluso Germani – per l’impegno e la dedizione in un settore così importante».