Arce: nuovo centralino tecnologico alle Scuole

Il Comune di Arce compie un nuovo passo in avanti nell’innovazione tecnologica a servizio delle scuole. È stato infatti attivato un nuovo centralino telefonico digitale, realizzato interamente su piattaforma 3CX, che consentirà una comunicazione più semplice, efficiente e sostenibile.

Il sistema garantisce diversi vantaggi. In primo luogo, la massima reperibilità: dirigenti e docenti potranno essere contattati facilmente anche al di fuori dell’ufficio, utilizzando il proprio smartphone. Inoltre, il centralino funziona con una sola connessione internet di qualsiasi operatore, eliminando la necessità di sostenere i costi per più linee telefoniche tradizionali legate ai bundle voce e dati.

«Si tratta – ha spiegato l’Assessore all’Innovazione tecnologica Alessandro Proia – di una scelta che, nel tempo, assicura anche un significativo risparmio economico, poiché non è più necessario dotare ogni aula o ufficio di un telefono fisso. Tutte le chiamate possono essere gestite attraverso un’app dedicata, accessibile da qualsiasi dispositivo in maniera sicura e immediata».

Soddisfazione per l’intervento è stata espressa anche dal Sindaco Luigi Germani: «Con questo investimento – ha detto – l’Amministrazione comunale intende rafforzare la modernità e la funzionalità delle strutture scolastiche, confermando la scuola come una priorità assoluta e adottando soluzioni concrete per renderla sempre più vicina alle esigenze di studenti, famiglie e personale».

Sul sito dell’Istituto Comprensivo di Arce, la dirigenza – nel ringraziare l’Amministrazione comunale ed in particolare l’Assessore alla Cultura e all’Innovazione tecnologica Alessandro Proia per la nuova installazione – ha reso note le nuove opzioni di contatto, tutte raggiungibili tramite il numero unico 0776.524051.