Arce: nuovo asfalto SP 1 “Tramonti”

Provinciale “Tramonti”, al via i lavori di rifacimento del manto stradale. Sono iniziati ieri mattina gli interventi di manutenzione e risanamento del piano viabile della S.P. n. 71, importante arteria di collegamento tra i Comuni di Arce e San Giovanni Incarico.

I tratti interessati dall’intervento, circa 1,7 chilometri, presentano numerosi avvallamenti e sono caratterizzati da un tappetino in conglomerato bituminoso particolarmente usurato.

«Un intervento molto importante – ha detto il Sindaco Germani – e soprattutto atteso dai molti cittadini che utilizzano la strada che, dalla Casilina, funge da raccordo per numerose contrade di Arce fino a servire la frazione di Isoletta e il comune di San Giovanni incarico. Desidero ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione Comunale – ha aggiunto il primo cittadino – il Presidente della Provincia Antonio Pompeo e la delegata alla Viabilità Antonella Di Pucchio per aver raccolto la nostra istanza ad intervenire su questo tratto. Un grazie particolare anche ai responsabili del Servizio Viabilità provinciale e ai vari tecnici che hanno eseguito il progetto manutentivo. C’è da dire che i lavori riguarderanno un tratto molto ampio dell’arteria ma non tutta. Speriamo che presto si possa intervenire anche sulla restante parte fino all’innesto con la Civita Farnese».

Soddisfazione per i lavori della Provincia è stata espressa anche dall’Assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità del Comune di Arce. «Le lavorazioni previste – ha spiegato Sara Petrucci – consistono anche nella pulizia di alcuni tratti di fossetti laterali al fine di consentire un miglior deflusso delle acque meteoriche. Verrà eseguita la risagomatura del capostrada con conglomerato bituminoso bynder, la stesa del nuovo manto di usura, il rifacimento della segnaletica stradale e la sostituzione di alcuni tratti di guard-rails incidentati».

Per garantire la corretta esecuzione dei lavori e la sicurezza della circolazione sarà istituito nei tratti interessati un senso unico alternato regolato da movieri. Al fine di agevolare i lavori e snellire il traffico veicolare, si invitano i cittadini di Arce ad utilizzare percorsi alternativi per gli spostamenti interni.

COMUNICATO STAMPA