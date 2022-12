Arce – Natale al Parco, al via il viaggio immaginario tra le melodie natalizie e l’archeologia

L’Amministrazione Comunale di Arce, tramite l’Assessorato alla Cultura e Turismo e in collaborazione con la Direzione scientifica del Parco Archeologico di Fregellae ha organizzato l’evento “Natale al Parco”.

La manifestazione si terrà domenica 18 dicembre, alle ore 14.30, presso il sito archeologico d’Isoletta d’Arce. Ad esibirsi, sulle note delle più celebri melodie di Natale, sarà la corale San Pietro Apostolo di Cassino, diretta dal Maestro Sonia Miele, diplomata in canto presso il Conservatorio “G. Da Venosa” di Potenza e successivamente laureata di secondo livello in canto, con indirizzo solistico-interpretativo, presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.

Il concerto, offrirà ai visitatori un viaggio nella tradizione melodica natalizia italiana e straniera eseguendo brani come “Quanno nascette ninno” di Sant’Alfonso dei Liguori o anche la “Ninna nanna” di Brahms. La corale San Pietro apostolo nasce nel 1995 e, nel tempo, ha proseguito gli studi specializzandosi in repertorio sacro con particolare attenzioneal canto polifonico. Nel corso degli anni ha svolto un’intensa attività concertistica eseguendo il Magnificat di Vivaldi, il te deum di Haydn e, in ultimo, il Requiem di Fauré. Nel 2011 il coro è stato riconosciuto dal comune di Cassino coro di interesse comunale.

Il concerto sarà preceduto da una visita guidata agli scavi archeologici dell’antica colonia di Fregellae. Al termine, l’Amministrazione Comunale sarà lieta di offrire un brindisi di auguri a tutti i presenti con i tipici dolci della tradizione natalizia.

Il Parco Archeologico di Fregellae, noto nel mondo per la sua storia e per l’unicità del patrimonio archeologico in esso custodito, si fregia, da circa due anni, di far parte dell’Organizzazione Museale Regionale. Negli ultimi anni il Parco ha riaperto al pubblico con una variegata offerta didattica, oltre che con eventi e manifestazioni di genere vario. Non da ultimo il concerto di musica lirica con cantanti internazionali realizzato nel mese di agosto scorso.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arce, Alessandro Poria, si è detto molto soddisfatto per i risultati ottenuti dal Parco in questo 2022 che ha visto la ripresa di tutte le attività che avevano subito una battuta d’arresto a seguito dell’emergenza Covid. «L’evento in programma – ha detto Proia – fa parte di un calendario più ampio di manifestazioni previste per il Natale. Quest’anno abbiamo cercato di proporre un’offerta molto ampia con eventi che non solo copriranno tutto il periodo delle festività, ma saranno rivolti a diverse tipologie di pubblico».

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa anche dal Sindaco di Arce, Luigi Germani. «La valorizzazione del Parco – ha detto il primo cittadino – passa attraverso queste iniziative culturali legate al territorio. I primi frutti di questo lavoro – ha aggiunto Germani – si vedono dai numeri dei visitatori che nel 2022 hanno raggiunto livelli mai visti prima. E questo grazie al lavoro di squadra che sta facendo l’Amministrazione, l’Assessore e il Direttore il Parco».

«La manifestazione di domenica 18 dicembre – ha spiegato invece il Direttore del Parco, dott. Marco Germani – costituisce la giusta chiusura di un anno pieno di soddisfazioni che ha visto nella recente visita del professore Massimo Osanna, Direttore generale Musei presso il Ministero della cultura, il momento di massimo riconoscimento degli sforzi profusi in questi ultimi due anni per il rilancio dell’immagine di Fregellae».

