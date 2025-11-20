Arce – Memorial Fraioli e Trofeo “Sport senza Barriere”: un grande weekend di sport

Memorial Fraioli e Trofeo “Sport senza Barriere”: un grande weekend di sport ad Arce. Nel fine settimana del 15 e 16 novembre il Circolo Bocciofilo “G. Corsetti” di Arce ha ospitato due importanti manifestazioni regionali: il 1° Trofeo “Sport senza Barriere”, dedicato agli atleti DIR, e il 3° Memorial Alessandro Fraioli, evento molto sentito dalla comunità locale. Il Sindaco di Arce, Luigi Germani, ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale in entrambe le giornate. La giornata di sabato è stata dedicata alla gara individuale paralimpica, che ha visto la partecipazione di 26 atleti provenienti da diverse società della regione. Nella Categoria C21 si sono classificati nell’ordine Cristian Dell’Uomo, Mattia Ricciotti e Piergiorgio Vinci (tutti di Alatri). Per la Categoria C primo posto a Jonathan Graziani (Alatri), seguito da Claudio Rinaldi (Antares), Maria Teresa Luciani (Arce) e Tamara Lattao (Arce). Nella Categoria B vittoria per Massimo La Rocca (Alatri), davanti ad Angelo Tantari (Antares), Michele Di Mauro (Villanova) e Alessandro Medici (Alatri).

Domenica si è svolto il 3° Memorial Alessandro Fraioli, che ha registrato una partecipazione di 192 atleti, suddivisi in 64 formazioni per la gara regionale a terna a terzina. Il primo posto è stato conquistato da Kevin Maugeri, Cristian Maugeri e Massimiliano Lattao (NCDA Capitino). Seconda posizione per Marco De Luca, Manuel De Luca e Mauro Pallotta (CB San Gerardo). Terzo posto per Marco Ignagni, Ivano Greci e Daniele Mattiucci (CB Arce) e quarto posto per Adriano Giovannone, Piergiorgio Ianni e Stefano Di Folco (CBC R. Olsaretti).

Alle premiazioni ha preso parte anche la Sindaca di Colfelice, Gabriella Protano, che ha voluto essere presente nel ricordo di Alessandro Fraioli, originario proprio del suo comune.

L’Amministrazione comunale di Arce ha espresso vivo apprezzamento al presidente Circolo Bocciofilo “G. Corsetti” Rocco Bottone per l’organizzazione delle due giornate, che hanno visto la gestione impeccabile di un numero straordinario di atleti e accompagnatori. Un impegno notevole, svolto con professionalità e dedizione, che dà valore allo sport e al territorio di Arce.