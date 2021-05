Arce – Lunedì 24 maggio si terrà la premiazione del concorso letterario “RaccontArce”

L’appuntamento è fissato alle ore 16 presso l’aula consiliare del Comune di Arce. Quattro i vincitori del progetto tra i sessantuno studenti che hanno complessivamente partecipato, frequentanti la scuola secondaria di primo grado del locale Istituto Comprensivo e le scuole secondarie di secondo grado del comprensorio.La finalità del concorso è quella di coinvolgere i giovani a cimentarsi in una narrazione che, mai come in questi tempi particolari, si trova esposta ai cambiamenti indotti dalle evoluzioni tecnologiche. La pluralità di strumenti comunicativi a disposizione ha, da un lato, ampliato la possibilità di parlare di sé, di raccontarsi, di farsi riconoscere. Dall’altro, ha ridotto le occasioni per coglierne i nessi e i contenuti più profondi necessari per costruirsi un’identità all’interno di una storia.A giudicare gli elaborati una giuria tecnica composta da Emanuela Patriarca, poetessa, critica cinematografica, giornalista pubblicista e insegnante, in qualità di Presidente; Enrico Quadrini, presidente della società Dante Alighieri comitato di Arpino, in qualità di vicepresidente; la maestra Lella Corsetti e le professoresse Anna Germani e Anna Valentina Belli.Quattro le sezioni in gara, una per ogni classe della scuola secondaria di primo grado ed una per tutte le classi di secondo grado.I quattro vincitori si sono aggiudicati un tablet Apple Ipad e un buono spesa per l’acquisto di libri digitali.La cerimonia si terrà nel rispetto delle norme anti-Covid con la sola partecipazione dei vincitori.

COMUNICATO STAMPA

