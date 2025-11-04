ARCE, L’UFFICIO POSTALE HA RIAPERTO NELLA NUOVA VESTE “POLIS”

Sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela come i certificati INPS, gli atti di Volontaria Giurisdizione, i certificati anagrafici e di stato civile.

Terminati i lavori di ammodernamento ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Arce, in via Guglielmo Marconi.

La sede è stata coinvolta nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, si è proceduto con la realizzazione di sportelli ribassati per facilitare la relazione e agevolare tutti i segmenti di clientela, l’inserimento di nuovi arredi progettati agevolare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, anche nell’ufficio postale di Arce sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

Da un punto di vista della sicurezza, l’ufficio postale di Arce è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Roma, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine; inoltre, il sistema antirapina “roller cash” gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

L’ufficio postale di Arce è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A disposizione della clientela anche due sale consulenza, funzionali a garantire la necessaria privacy per la clientela e gestite con personale qualificato per tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane, e un ATM Postamat per il prelievo automatico di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.