Arce – L’Ufficio Postale chiude temporaneamente per lavori: al via il Progetto Polis di Poste Italiane

Il Comune di Arce informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 9 giugno e fino a sabato 23 agosto 2025, l’Ufficio Postale di Arce, sito in Via G. Marconi, resterà chiuso al pubblico per consentire lo svolgimento dei lavori previsti nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, promosso da Poste Italiane.

A partire da martedì 11 giugno, sarà attiva una struttura provvisoria adiacente alla sede attuale, operativa con il consueto orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, e il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35. La struttura sarà dotata anche di sportello ATM.

Durante il periodo di chiusura, i cittadini potranno rivolgersi anche agli uffici postali di Fontana Liri, in Corso Trieste 42, e di Ceprano, in Piazza Tomassini 1, entrambi aperti dal lunedì al sabato e anch’essi dotati di ATM.

Il Progetto Polis è un’iniziativa nazionale di Poste Italiane che punta a trasformare gli uffici postali in spazi moderni, digitali e sostenibili, capaci di offrire una gamma più ampia di servizi alla cittadinanza e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. Si tratta di un intervento che rientra nella strategia di transizione digitale e inclusiva promossa a livello nazionale e sostenuta anche con investimenti sul territorio.

«Ringrazio Poste Italiane per aver scelto anche Arce tra i Comuni destinatari di questo progetto strategico – dichiara il Sindaco Luigi Germani –. Si tratta di un intervento che va nella direzione dell’innovazione e della semplificazione, con l’obiettivo di rendere i servizi pubblici più accessibili, efficienti e sostenibili. Siamo consapevoli dei disagi temporanei legati alla chiusura, ma fiduciosi nei benefici che i cittadini potranno ottenere al termine dei lavori».

La riapertura dell’Ufficio Postale di Arce è prevista per lunedì 25 agosto 2025, salvo imprevisti. Il Comune continuerà a monitorare l’evoluzione dei lavori e fornirà aggiornamenti tempestivi alla cittadinanza.