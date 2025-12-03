Arce – «L’opposizione scappa di fronte ai temi seri del paese».

Si è concluso in poco più di mezz’ora il consiglio comunale convocato ieri mattina ad Arce. I gruppi di opposizione hanno abbandonato l’aula ad inizio lavori dopo la richiesta dell’Amministrazione di spostare le interrogazioni come ultimo punto all’ordine del giorno.

Un’uscita che ha lasciato perplessa l’Amministrazione Germani, considerando che il consiglio era chiamato a discutere temi di grande peso, a cominciare dall’approvazione dell’atto transattivo relativo al Centro Organizzativo e Gestionale della Valle del Liri. Un passaggio fondamentale per chiudere, dopo oltre vent’anni, l’iter sui lavori del fabbricato e poterlo inserire finalmente in un progetto più ampio di riqualificazione del belvedere di Corso Umberto I. L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: porre fine al degrado dell’area, completare almeno il piano piazza e avviare un intervento concreto di rigenerazione urbana.

«Con il consiglio comunale di oggi – ha dichiarato il Sindaco Luigi Germani – poniamo basi concrete per risolvere una vicenda lunga e complessa. Abbiamo lavorato per mesi per creare le condizioni necessarie alla definizione dei lavori e per intercettare eventuali nuovi finanziamenti. Prendiamo atto dell’atteggiamento strumentale dei gruppi d’opposizione che, di fronte alle questioni importanti, trovano pretesti per sottrarsi al loro ruolo. L’opera incompiuta nel pieno centro del paese – ha aggiunto il primo cittadino – è un pugno allo stomaco per chi vuole bene ad Arce: non possiamo restare fermi. È una priorità su cui intervenire, anche per gradi. E questa Amministrazione, che ringrazio per la caparbietà, ha idee chiare per riqualificare il nostro belvedere e mettere fine a quello scempio».

Nel suo intervento, il Sindaco ha inoltre ripercorso l’intera vicenda, ricordando che tutti gli atti relativi all’opera – oltre ai procedimenti conclusi dalla magistratura ordinaria e dalla Regione Lazio – sono stati più volte, e in diverse fasi, trasmessi alla magistratura contabile per ogni valutazione in materia di un possibile danno erariale.

Il consiglio ha inoltre approvato due importanti regolamenti comunali. Il primo inerente la norma per la posa di chioschi e dehors presso il cimitero comunale. Il secondo per la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione civile.