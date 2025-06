Arce, lite tra ventenni finisce nel sangue: grave un 21enne colpito alla testa con un martello

Una violenta aggressione si è verificata nella mattinata di sabato ad Arce, in provincia di Frosinone, dove un giovane di 21 anni è stato colpito alla testa con un martello al culmine di una lite. L’episodio è avvenuto intorno alle 8:30 in piazza Sant’Agostino, nel cuore del paese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, la discussione tra i due ragazzi – entrambi poco più che ventenni – sarebbe degenerata per motivi non ancora del tutto chiariti. A un certo punto, uno dei due, di nazionalità albanese e residente a Rocca d’Arce, avrebbe impugnato un martello e colpito con violenza il coetaneo, un giovane di Roccasecca legato sentimentalmente a una ragazza del posto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il 21enne, in condizioni gravissime a causa del trauma cranico riportato, è stato trasportato d’urgenza in elicottero presso l’ospedale “San Camillo” di Roma, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arce, che hanno fermato l’aggressore prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Stando a quanto riferito da alcuni presenti, il giovane avrebbe rischiato un linciaggio da parte di alcuni cittadini, visibilmente scossi per quanto accaduto.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’aggressione e accertare eventuali responsabilità. L’episodio ha suscitato profonda preoccupazione nella comunità locale, ancora incredula di fronte a una simile escalation di violenza.

