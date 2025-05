Arce – “Libri di Primavera” 2025: sette incontri d’autore tra parole, musica e memoria

Torna anche per il 2025 la rassegna letteraria “Libri di Primavera”, promossa dal Comune di Arce tramite l’Assessorato alla Cultura e Turismo, in co-organizzazione con l’Associazione culturale La Lanterna e con il patrocinio della Regione Lazio.

Sette appuntamenti imperdibili nella Sala Teatro comunale di Piazza Umberto I, dal 17 maggio all’8 giugno, con autori, artisti e protagonisti della scena culturale italiana. Un viaggio tra narrativa, saggistica, poesia e testimonianza, alla scoperta di storie che toccano il cuore, stimolano la mente e nutrono lo spirito.

Sabato 17 maggio | ore 18 | Monica Calcagni – Più donna meno pausa

Ad aprire la rassegna sarà Monica Calcagni, ginecologa e divulgatrice da milioni di follower, con il suo libro “Più donna meno pausa”. Con uno stile diretto e rassicurante, affronta il tema della menopausa ribaltando tabù e pregiudizi: non fine, ma inizio. Un invito per tutte le donne a prendersi cura di sé, conoscersi meglio e vivere con pienezza una fase della vita troppo spesso ignorata.

Sabato 24 maggio | ore 18 | Davide Fischanger – Aldo Manuzio. Una biografia sospesa

Con Davide Fischanger si va alla scoperta di Aldo Manuzio, l’editore umanista che rivoluzionò per sempre il libro e la lettura. “Una biografia sospesa” è un racconto affascinante tra Umanesimo e Rinascimento, che svela le invenzioni tipografiche che ancora oggi accompagnano ogni lettore: il corsivo, il libro tascabile, la marca editoriale. Una storia di libri e sogni.

Domenica 25 maggio | ore 18 | Amara – La certezza di essere viva

La cantautrice Amara (Erika Mineo) presenta “La certezza di essere viva”, un libro-intimo taccuino che raccoglie pensieri, preghiere e visioni scritte con il cuore e l’anima. Una raccolta che vibra di emozioni profonde, dove si intrecciano fede, dolore, speranza, amore. Una scrittura libera, poetica e autentica che conferma Amara come una delle voci più ispirate della scena italiana.

Venerdì 30 maggio | ore 18 | Anna Teresa Formisano – Politica. Storia di una ragazza

Anna Teresa Formisano, ex parlamentare, racconta in “Politica. Storia di una ragazza” la sua lunga esperienza tra passione civile e militanza, offrendo uno sguardo lucido e personale sulla politica di ieri e di oggi. Una testimonianza viva di una donna che ha saputo farsi strada in un mondo difficile, senza rinunciare mai alla verità e al rispetto dell’altro. Un libro che parla soprattutto ai giovani e alle donne.

Lunedì 2 giugno | ore 21 | Italo Bocchino – Perché l’Italia è di destra

Italo Bocchino, giornalista, opinionista e già deputato, arriva ad Arce con il suo saggio “Perché l’Italia è di destra”. Un’analisi provocatoria, documentata e ricca di spunti sul presente politico italiano. Bocchino riflette sulle ragioni storiche e culturali del successo della destra, sfata alcuni luoghi comuni e propone una visione moderna di una politica che vuole coniugare identità, merito e pragmatismo.

Sabato 7 giugno | ore 18 | Simone Ignagni – Altrimenti non sarei qui

Con “Altrimenti non sarei qui”, Simone Ignagni firma un romanzo delicato e intenso. La storia di due anime “fuori scena” che si incontrano per caso accanto a una vecchia cabina per fototessere e trovano l’uno nell’altra un’inaspettata forma di salvezza. Una riflessione sulla fragilità, sull’inadeguatezza, e sulla potenza delle relazioni autentiche, che sanno curare ferite invisibili.

Domenica 8 giugno | ore 18 | Donato Piacentini – I Vescovi di Sora

Gran finale con Donato Piacentini, che presenta la ristampa anastatica (edizioni La Lanterna) del volume “I Vescovi di Sora” di Mons. Crescenzo Marsella, con la prestigiosa prefazione di Mons. Vincenzo Paglia. Un’opera storica di grande valore che ricostruisce la vicenda della diocesi di Sora attraverso le vite dei suoi vescovi, figure spirituali ma anche protagonisti della vita sociale e politica locale. Una lettura fondamentale per chi vuole conoscere in profondità il ruolo della Chiesa nel territorio del Lazio meridionale.

Un invito alla partecipazione

«Anche quest’anno – dichiara il Sindaco Luigi Germani – proponiamo una rassegna culturale di altissimo profilo, con autori che parlano al cuore e alla testa. Un’iniziativa che arricchisce Arce e rafforza la nostra identità come centro di cultura della Valle del Liri.»

«“Libri di Primavera” – aggiunge l’Assessore alla Cultura Alessandro Proia – è un appuntamento che cresce ogni anno. Ringrazio gli autori, l’Associazione La Lanterna, la Regione Lazio e tutti coloro che rendono possibile questo progetto. Sette incontri, sette occasioni per riflettere, emozionarsi e condividere pensieri nuovi.»

Giuseppe Violetta, presidente dell’Associazione La Lanterna, co-organizzatrice dell’evento, sottolinea: «Questa rassegna è per noi motivo di orgoglio. Abbiamo scelto di puntare su libri che sanno parlare alle persone, che raccontano storie vere, esperienze forti, visioni coraggiose. Portare ad Arce autori così diversi tra loro, ma tutti accomunati da una forte autenticità, è un modo per continuare a costruire comunità attraverso la cultura. E in tempi come questi, non è poco.»