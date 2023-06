Arce – Leggere il territorio attraverso gli sguardi plurali di Ciociariae

È le mission dell’evento che si terrà ad Arce, presso il Museo Antropologico Gente di Ciociaria,domani, sabato 17 giugno dalle ore 16.30. L’appuntamento curato dal direttore Daniele Quadraccia, in collaborazione con l’Associazione Il Gallo Larino, l’artista Giulia Mangoni, è stato promosso dall’Amministrazione comunale di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo.

Il ritrovo è previsto in Piazza Umberto I dove, alle 16.30, è previsto un laboratorio per bambini curato dall’artista Giulia Mangoni. A seguire il talk con tre importanti figure del panorama locale: il fotografo arcese Romeo Fraioli, l’imprenditore Ercole Fabrizi e l’archeologo Italo Biddittu. Ciascuno dei tre darà voce alla propria esperienza personale in dialogo con gli organizzatori dell’evento. Saranno inoltre allestiti stand con prodotti del territorio. Durate tutto l’evento sarà possibile visitare il museo all’interno del quale sarà allestita una mostra fotografica di Romeo Fraioli dedicata alla Ciociaria.

«Un grazie di cuore a quanti hanno lavorato a questo appuntamento – hanno detto il Sindaco di Arce Luigi Germani e l’Assessore alla Cultura Alessandro Proia – che vede ancora una volta il Museo Gente di Ciociaria come propulsore del nostro territorio. Grazie anche agli ospiti che animeranno la manifestazione donando a tutti noi nuovi ed inediti punti di vista sulla nostra Ciociaria attraverso l’arte, l’archeologia, la fotografia, l’imprenditorialità. Vi aspettiamo ad Arce».

«Con quest’evento – afferma invece il direttore Daniele Quadraccia – il Museo prosegue il percorso di lettura del territorio attraverso la pluralità di voci che lo compongono. Il termine Ciociaria è spesso declinato al singolare e si riferisce al passato. Noi crediamo che invece ci siano innumerevoli declinazioni attraverso esperienze singolari e associative che meritano di essere individuate».

COMUNICATO STAMPA