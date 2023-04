Arce – Lavori pubblici, in programma cantieri per 5 milioni di euro

Lavori pubblici, in programma cantieri per 5 milioni di euro. Dal mese di aprile, il Comune di Arce si appresta ad affidare una serie di interventi che non trovano precedenti nella storia del paese. Mai tante risorse a fondo perduto e mai così tutte insieme, sono state destinate al paese della media Valle del Liri.

Nei giorni scorsi la Giunta municipale ha dato il via libera all’affidamento dei lavori di tre importanti gare espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone. Si tratta di interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio. Il primo, di 790mila euro, riguarda la sistemazione di alcune frane in località Fontanelle e Tramonti. 933 mila euro, invece, è la somma destinata a lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico di Arce con particolare riferimento ai versanti adiacenti la strada per Rocca d’Arce. Altri 847 mila euro sono destinati ai lavori che riguarderanno l’annosa questione della strada comunale Sant’Eleuterio-Tramonti nel tratto della contrada Frassi. In tutte e tre i casi sono state individuate le ditte esecutrici che nei prossimi giorni sottoscriveranno i relativi contratti d’opera.

Al via anche i lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale del fabbricato ex palazzo Baisi. Qui l’affidamento è di circa 300mila euro provenienti dalla Direzione delle Politiche abitative della Regione Lazio. Altro importante ed atteso intervento è quello che riguarderà la sistemazione delle strade comunali esterne. L’Amministrazione Germani è riuscita ad ottenere un contributo straordinario dalla Regione Lazio di 70mila euro che servirà a sistemare le situazioni più critiche della viabilità nelle varie contrade. Ulteriori 70mila euro, sempre dalla Regione Lazio, saranno destinati all’efficientamento della rete della pubblica illuminazione del centro storico. Anche qui si tratta di un intervento importante e molto atteso dai cittadini.

Altri lavori in partenza sono quelli che saranno eseguiti da Rfi – Ferrovie dello Stato Italiane ad Isoletta in zona via la Costa per la sistemazione delle frane al km 108. Sempre nella frazione, ma al Parco Archeologico di Fregellae, sono previsti affidamenti per 370 mila euro al fine di eseguire lavori straordinari di risanamento conservativo, efficientamento energetico e miglioramento dell’accessibilità della struttura. Sono fondi stanziati dal Ministero della Cultura con il decreto del 21 dicembre 2022. Lavori di sistemazione riguarderanno anche la strada brecciata di Monte San Martino, un tratto di completamento del tappeto bituminoso a Fontanelle e due interventi di risagomatura e sistemazione della strada: uno fino al confine con Fontana Liri e l’altro con il rifacimento di una piccola stradina in cemento e la sistemazione di alcune griglie per migliorare il deflusso delle acque piovane. Questi interventi sono finanziati dalla XV Comunità Montana Valle del Liri per un importo superiore ai 30mila euro.

«Finalmente – ha detto il Sindaco Luigi Germani – siamo riusciti a far partire tutta una serie di cantieri importantissimi per il nostro paese. Ringrazio tutta l’Amministrazione comunale e in particolare l’Assessore ai Lavori Pubblici per l’impegno messo in questi mesi. Mai prima d’ora Arce ha avuto tanti fondi a disposizione, questo grazie alle risorse del Pnrr ma anche al lavoro di progettazione e programmazione messo in atto fin dal 2019. È vero che per alcuni di questi abbiamo corso il rischio di perdere gli stanziamenti. Purtroppo è il prezzo pagato per le scelte scellerate di alcuni che decisero di far cadere l’amministrazione in un momento delicatissimo. Fortunatamente, grazie alla nostra determinazione e ad un grande lavoro di squadra, siamo riusciti a rimetterci in linea con il crono programma. Ci aspettano due anni intensi, con tante opportunità per la nostra cara Arce».

«Abbiamo risalito la china – ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci – ed ora si iniziano a vedere i risultati con i primi affidamenti dei lavori. Agli interventi che partiranno in questa primavera, faranno seguito altri importanti finanziamenti cantierabili dal 2024, tre in particolare: 1milione e 400mila euro per l’edificio della scuola secondaria di primo grado, 500mila euro per un ulteriore intervento di sistemazione idrogeologico in via Costarelle nella zona del vecchio serbatoio idrico e 500 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di Borgo Murata e via Casilina. L’Assessorato – ha concluso la Petrucci – sta lavorando ad altri importanti progetti tra cui la realizzazione di un nuovo asilo nido, visto il numero sempre più alto di richieste a cui non si riesce a far fronte con l’attuale struttura».

COMUNICATO STAMPA