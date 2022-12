Arce, “La Trasmissione di nuovi modelli virtuosi e replicabili per educare alla NON violenza”

Domani,lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare della XV Comunità Montana Valle del Liri ad Arce, avrà luogo un evento sul tema “La Trasmissione di nuovi modelli virtuosi e replicabili per educare alla NON violenza”. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Associazione Mede@ e la XV Comunità Montana Valle del Liri e si inserisce nell’ambito del progetto Mede@ Scuole, vedrà la partecipazione di alcune classi della Sezione Classica dell’I.I.S. “Tulliano” di Arpino che avranno la possibilità di confrontarsi con Greta Mauro e Giorgia Salari.

Il programma della giornata prevede oltre ai saliti istituzionali del Commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri Dott.ssa Rossella Chiusaroli e del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Tulliano” di Arpino Prof.ssa Paola Materiale, la presentazione nel dettaglio del progetto Mede@ Scuole da parte del Presidente Nazionale dell’Associazione Mede@ Avv. Daniele Natalizia e del Coordinatore Nazionale dell’Associazione Mede@ Avv. Alberto Polini. Ci sarà poi la lettura del monologo sul “bullismo” di Massimiliano Bruno “Mi chiamo Giancarlo Catino” a cui seguirà un dibattito tra gli ospiti e gli studenti presenti.

“Educare alla NON violenza deve essere una delle priorità della nostra società e per questo tutte le istituzioni hanno il dovere di svolgere la propria parte. Ringrazio l’Associazione Mede@ che si è resa disponibile per organizzare questa giornata e la Prof.ssa Materiale che da subito ha aderito al mio invito a partecipare.”. Ha dichiarato la Dott,ssa Rossella Chiusaroli Commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri.

COMUNICATO STAMPA