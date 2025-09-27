Arce – La scuola: priorità assoluta dell’Amministrazione comunale

Nelle ultime settimane l’Amministrazione comunale di Arce è stata particolarmente impegnata in una serie di interventi presso le strutture scolastiche del territorio, in particolare l’asilo nido, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, con l’obiettivo di garantire ai bambini ambienti sempre più sicuri, accoglienti e funzionali.

Gli interventi hanno riguardato pulizie straordinarie, tinteggiature e piccoli lavori di manutenzione; la sistemazione dell’area verde dell’asilo nido, con potature e cura delle aiuole; l’installazione di un nuovo centralino; gli incontri con la ditta di ristorazione per valutare variazioni nei menù della mensa, raccogliendo le osservazioni dei genitori; il ripristino dei canali di scolo e delle grondaie.

Le attività sono state realizzate grazie al lavoro degli operai comunali e al prezioso contributo dei tirocinanti del progetto Sai (ex Sprar).

Un impegno corale che ha visto coinvolti, ciascuno per le proprie competenze, gli assessorati all’Istruzione, ai Lavori Pubblici, alla Digitalizzazione e all’Ambiente, in un’ottica di sinergia e collaborazione.

“I bambini – ha detto il sindaco Luigi Germani – sono e resteranno sempre una priorità assoluta per questa Amministrazione. Prendo atto con grande soddisfazione del lavoro di squadra portato avanti da tutta la Giunta, dai consiglieri delegati e dalla collaborazione degli uffici. Andiamo avanti così”.