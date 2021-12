Arce – Interventi straordinari di bitumazione

Sono partiti da qualche giorno gli interventi di bitumazione predisposti dall’Amministrazione del Sindaco Luigi Germani, finalizzati alla messa in sicurezza di alcune delle strade urbane del Comune di Arce. In realtà si tratta di lavori già da tempo programmati che finalmente ora, con l’arrivo di qualche giornata di sole, si sono potuti realizzare.

Ieri sono stati ultimati i tratti di strada che riguardano la contrada Fontanelle, mentre nelle prossime settimane si procederà in base al piano delle priorità stabilito a suo tempo dall’Ufficio Tecnico comunale insieme all’Amministrazione e ai responsabili dell’Astral.

«Gli interventi di questi giorni -sottolinea il Sindaco Germani – erano molto attesi sia dall’Amministrazione comunale che dai cittadini. Sappiamo perfettamente che c’è ancora molto da fare. La situazione della rete viaria interna è sotto gli occhi di tutti. In molti casi sono necessari lavori importanti con la sistemazione di dissesti e smottamenti causati dalle forti piogge. Tutta l’Amministrazione è al lavoro per reperire le risorse necessarie per far fronte ad una nuova serie di interventi mirati al rifacimento di altre strade. Il fine – ha concluso il primo cittadino – è quello di limitare i disagi e garantire un maggiore livello di sicurezza alla viabilità, che ormai in diversi casi non può essere più assicurata dalla sola attività di manutenzione ordinaria».

«Finalmente – ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci – dopo settimane di pioggia, sono potuti partire gli interventi di bitumazione predisposti dall’Amministrazione comunale già programmati nella scorsa consiliatura. Dopo i tratti di Fontanelle – ha spiegato Petrucci – sarà la volta di via Valle, per intenderci la strada che entra in località Ponte a Cavallo, del viale della stazione ferroviaria ed ancora di via Marzi, via Tramonti e via Collealto nella zona alta e nella località Borgo».

COMUNICATO STAMPA