Arce – Incontro sulle corrette modalità organizzative degli eventi

Un incontro sulle corrette modalità organizzative delle manifestazioni e degli eventi si è tenuto giovedì scorso nell’aula consiliare del Comune di Arce. L’Amministrazione comunale del Sindaco Luigi Germani, per tramite dell’Assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia e i Consiglieri delegati Paolo Di Ruzza ed Alessandro Simone, ha promosso una riunione con le associazioni, comitati e gruppi di volontariato del territorio per fornire delle indicazioni utili sulle modalità tecniche da seguire per l’organizzazioni delle manifestazioni in vista dell’estate, con particolare riferimento agli aspetti di safety e security.

Relatori dell’incontro i referenti dello sportello Suap dell’ente e il Comandante della Polizia Locale i quali hanno toccato i punti salienti della normativa in materia di rilascio dei permessi per gli eventi di pubblico spettacolo, i regolamenti comunali per le manifestazioni e le modalità per la concessione dei patrocini.

I responsabili, inoltre, hanno richiamato l’attenzione sulle circolari ministeriali che dettano le linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in occasione di manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

È fondamentale, hanno infine sottolineato, che siano rispettati i tempi di presentazione delle istanze, fissati in 60 giorni prima della data dell’ evento (30 giorni per le manifestazioni a basso rischio, fino a 200 partecipanti attesi).

«L’Amministrazione comunale – ha ribadito il primo cittadino – è al fianco di tutte le associazioni che si danno da fare per il paese. È importante ricordare che il rilascio del Patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nullaosta necessari per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi vigenti. Per qualsiasi dubbio – ha aggiunto Germani – invito tutti a confrontarsi per tempo con i nostri funzionari e responsabili che sono sempre disponibili ».

«Ringrazio quanti hanno raccolto l’invito a partecipare a questo incontro – ha detto invece l’Assessore Alessandro Proia – che ci da l’occasione per fare un po’ di chiarezza sugli adempimenti necessari per l’organizzazione dei diversi eventi. L’Amministrazione è consapevole degli enormi sforzi che le associazioni fanno ogni anno ed è per questo che cercheremo di agevolare le procedure. Nei prossimi mesi è auspicabile che le associazioni tornino a cooperare e fare squadra. Abbiamo lo strumento della Consulta e dell’Albo delle associazioni da attivare, all’interno dei quali è possibile immaginare anche una revisione condivisa dei regolamenti comunali o una gestione consociata di alcuni adempimenti».

COMUNICATO STAMPA