ARCE – In 32 per la tutela e la promozione del patrimonio storico, paesaggistico e culturale

In 32 per le tutela e la promozione del patrimonio storico, paesaggistico e culturale del paese. Il Comune di Arce, grazie al progetto redatto con la XV Comunità Montana di Arce, ha ottenuto la possibilità di reperire ben 32 giovani volontari con il nuovo bando del Servizio Civile Universale.«Si tratta di un importante opportunità – ha detto il Sindaco di Arce Luigi Germani – rivolta a giovani italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, di età compresa tra 18 e 28 anni. Il Servizio Civile è senz’altro un’esperienza valida sotto molti punti di vista – ha aggiunto Germani – permette di rendersi utili agli altri, nonché a sé stessi, ed è un anno particolare in cui si ha la possibilità di sperimentarsi in attività conformi ai propri studi e inclinazioni, collaborando alla buona riuscita del progetto scelto e, al contempo, promuovendo un’idea di cittadino consapevole della società in cui vive. Il Comune di Arce mette a disposizione ben 32 posti per volontari ripartiti nei due progetti approvati: uno che riguarda specificatamente l’ambito della promozione e valorizzazione culturale e l’altro la tutela ambientale e paesaggistica. Il servizio avrà una durata di 12 mesi, impegnerà 25 ore a settimana, per cui sarà corrisposta la somma mensile di € 444,30, e si prevede che possa iniziare nella prossima primavera. Un grazie a quanti hanno lavorato ai due progetti – ha concluso il primo cittadino – a tutta l’Amministrazione comunale, al Presidente e ai funzionari dell’Ente Montano».Quanti vorranno candidarsi dovranno presentare le domande di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 Gennaio 2022. Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età. La domanda va fatta esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile con SPID, il Sistema Pubblico di identità Digitale, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

comunicato stampa