Arce – Importante intervento di bitumazione a Isoletta

Importante intervento di bitumazione a Isoletta. Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori di rifacimento del tappetino bituminoso su Via La Costa e su un piccolo tratto della strada che attraversa piazza Madonna della Vittoria. Un intervento atteso, che migliora la sicurezza e la fruibilità delle strade della frazione a ridosso del lago di San Giovanni Incairco. Il Sindaco Luigi Germani ringrazia l’ing. Emanuele Velocci, responsabile territoriale Enel, e la ditta Roading Srl per la collaborazione, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, con un ringraziamento particolare al delegato alla Frazione Paolo Di Ruzza e all’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci. Sicuramente un altro passo avanti per la sicurezza delle strade e per la comunità di Isoletta.