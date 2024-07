Arce – Il teatro in paese? Una scommessa vinta.

Il teatro in paese? Una scommessa vinta. Si è conclusa venerdì scorso 28 giugno la prima stagione teatrale intitolata “Mettiti Comodo”, organizzata dall’Associazione Culturale La Lanterna e dal Comune di Arce – Assessorato alla Cultura.

L’ottavo ed ultimo spettacolo è stato portato in scena dal neonato laboratorio teatrale degli adulti, partito ad ottobre 2023 sotto la direzione del maestro Simone Ignagni. È stato un successo sia per la grande partecipazione di pubblico che per l’interpretazione della spassosa commedia “Quando la Fibra è Forte”.

Al termine dell’esibizione il Sindaco Luigi Germani e l’Assessore Alessandro Proia hanno consegnato degli attestati di riconoscimento ai direttori dei laboratori Simone Ignagni e Davide Fischanger, quest’ultimo ha curato, anche lui con grande apprezzamento, i laboratori dei bambini e degli adolescenti.

«Sono iniziative – ha detto il Sindaco Luigi Germani – che animano la nostra comunità con una delle più belle forme d’arte senza tempo. Ed è straordinario vedere come da queste esperienze ne usciamo tutti più arricchiti: il pubblico che ha particolarmente apprezzato, i tre laboratori teatrali che abbracciano attori dai 5 agli 87 anni, la struttura del teatro comunale divenuta nel giro di qualche mese un punto di riferimento culturale per tutta la Valle del Liri. Ringrazio tutti, a partire dall’Associazione La Lanterna che si è fatta promotrice di queste iniziative, i maestri, l’Assessore Proia e con lui tutta l’Amministrazione comunale».

«È stata davvero un scommessa vinta». Ha detto l’Assessore alla Cultura Alessandro Proia. «E, quello attuato, è sicuramente un modello organizzativo di successo che dovremmo adottare anche per altri eventi. Ringrazio ancora Giuseppe Violetta de “La Lanterna” per aver intercettato questa grande voglia di portare in paese dei laboratori teatrali ed una stagione teatrale. Adesso dobbiamo rimetterci a lavoro per l’autunno, sappiamo che c’è ancora tanto da migliorare, ma sappiamo anche che c’è una strada da seguire».

«Un ringraziamento all’Amministrazione comunale – ha detto il Presidente dell’Associazione La Lanterna Giuseppe Antonio Violetta – ed i particolare all’Assessore Alessandro Proia per il suo incessante supporto e impegno a favore del teatro e della cultura nella nostra comunità. Ai maestri Davide Fischanger e Simone Ignagni: senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. In questi mesi abbiamo avuto l’onore di ospitare alcune tra le più belle realtà teatrali del panorama locale che con i loro spettacoli hanno arricchito la nostra stagione. Ed infine, un grazie speciale al pubblico che ci ha seguito e ci ha dato fiducia negli otto spettacoli in cartellone (tra cui sei sold out) e un totale che sfiora le mille presenze».

(Foto Gabriele Di Rollo)