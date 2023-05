Arce – Il sindaco risponde al consigliere Sofia sulla richiesta di dimissioni dell’Assessore Santopadre

In una nota, il primo cittadino risponde alla richiesta dell’esponente di “Liberamente per Arce” di sottoporre al Consiglio comunale la revoca da Assessore alla Pubblica Istruzione di Elisa Santopadre.

«Esprimo la mia più totale disapprovazione alla richiesta del Consigliere Sofia – scrive il Sindaco Luigi Germani in un passaggio della nota – sia per ragioni di merito che procedurali. Quanto a quest’ultimo aspetto, rammento al Consigliere che, poiché la nomina e la revoca degli assessori è prerogativa del Sindaco, è assolutamente inammissibile un voto del Consiglio comunale che impegni il primo cittadino a compiere atti di sua esclusiva competenza. Solo aver rappresentato una tale eventualità – rincara ancora – configura un palese tentativo di stravolgere il corretto rapporto tra organi del Comune, tentativo questo che respingo con fermezza. Nel merito, i giudizi e le valutazioni espresse da Sofia sull’operato dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, non sono assolutamente condivisi dal sottoscritto e oltretutto mostrano di ignorare che le competenze di un Assessore sono riconducibili agli atti di indirizzo e non a quelli gestionali. In relazione alla vicenda del trasporto dei diversamente abili, questo Comune ha già adottato in via cautelativa un provvedimento di sospensione del servizio. Per questo, fornendo al Consigliere di minoranza le più ampie rassicurazioni in merito alla mia capacità e volontà di valutare l’operato degli Assessori de me nominati – conclude Germani – ribadisco che l’Assessore Santopadre gode della mia massima fiducia, al pari di tutti gli altri Assessori e Consiglieri di maggioranza».

