Arce, il Sindaco Luigi Germani riceve il Capitano Bartolo Taglietti

Ieri mattina il Sindaco Luigi Germani ha ricevuto il Capitano Bartolo Taglietti, nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo, accompagnato dal Maresciallo Simone Visca, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Arce.

Una visita di cortesia quella del Capitano Taglietti all’Amministrazione comunale di Arce che segue la serie di incontri avuti con diversi sindaci del territorio all’indomani del suo arrivo a Pontecorvo.

Il primo cittadino di Arce, alla presenza del Vice Sindaco Sisto Colantonio, degli Assessori Sara Petrucci, Alessandro Proia ed Elisa Santopadre; del Presidente del Consiglio comunale Giulia Cecio e dei Consiglieri delegati Paolo Di Ruzza, Valeria Gemma e Alessandro Simone, ha sottolineato l’importanza dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri sui temi legati alla sicurezza e al presidio del territorio. Durante l’incontro sono emerse varie tematiche tra cui il progetto relativo alla nuova caserma che dovrà essere realizzata con il recupero di un vecchio stabile di via Magni, nei pressi del piazzale dove insiste anche l’ufficio postale.

«È stato un primo momento di confronto – ha ribadito il Sindaco Germani – contraddistinto da cordialità ed è l’occasione per formulare al comandante Taglietti i migliori auguri di buon lavoro. La nostra è una terra accogliente, in cui legalità e rispetto delle regole rappresentano un elemento irrinunciabile per la comunità. Il Comune di Arce e l’Arma dei Carabinieri – ha aggiunto – nonostante momenti non facili, sono legati da una lunga storia di condivisioni di intenti e dalla volontà reciproca di rafforzare la collaborazione tra le Istituzioni nell’interesse dei cittadini».

Al termine dell’incontro, il Sindaco, nel rinnovare al nuovo Comandante Taglietti il proprio benvenuto anche a nome della città, lo ha omaggiato di una copia dei tre volumi “..di Arce in Terra di Lavoro..” dello storico arcese Ferdinando Corradini.

COMUNICATO STAMPA