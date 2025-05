Arce – Il Sindaco Germani nomina la nuova Giunta

Il Sindaco Luigi Germani ha firmato questa mattina il decreto di nomina della nuova Giunta municipale. Ne fanno parte: Sara Petrucci, Alessandro Proia, Paolo Di Ruzza e Bruna Gregori. Le deleghe assessorili verranno assegnate venerdì prossimo con separato provvedimento.

La nuova composizione dell’esecutivo si è resa necessaria a seguito dell’uscita dal gruppo di maggioranza del Vice Sindaco Sisto Colantonio, dell’Assessore Elisa Santopadre e della Consigliera Valeria Gemma, che in data 7 maggio 2025 hanno comunicato la costituzione del nuovo gruppo consiliare “Arce al Centro”.

Una scelta che, insieme alle posizioni assunte nelle ultime sedute di giunta, ha di fatto incrinato il progetto politico originario condiviso con gli elettori e alla base della vittoria amministrativa dell’ottobre 2021.

Nei giorni scorsi, il primo cittadino ha avviato una serie di consultazioni con tutti i gruppi consiliari per verificare la possibilità di costruire un nuovo patto di responsabilità, finalizzato a garantire stabilità e continuità amministrativa, soprattutto in un momento cruciale per il Comune di Arce, impegnato nella realizzazione di importanti progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dalla Regione Lazio, dal Ministero della Cultura e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A raccogliere tale proposta sono stati i consiglieri del gruppo “Insieme per Arce Democratica” e la Consigliera Bruna Gregori del gruppo “Fiori di Maggio – Azione”.

Alla luce di ciò, nella giornata di ieri il Sindaco aveva proceduto a un primo riequilibrio della Giunta, tenendo conto della disponibilità espressa dalla Consigliera Bruna Gregori e del voto di fiducia accordato in Consiglio comunale il 22 maggio anche da Sisto Colantonio, Elisa Santopadre e Valeria Gemma. Un passaggio questo orientato ad una maggioranza più inclusiva e allargata, con l’obiettivo di garantire stabilità amministrativa. In questo contesto, il Sindaco aveva nominato assessori Colantonio, Petrucci, Proia e Gregori, revocando contestualmente l’incarico ad Elisa Santopadre.

Nella mattinata di oggi sono pervenute le dimissioni irrevocabili di Sisto Colantonio e, contestualmente, la dichiarazione del gruppo “Arce al Centro” di collocarsi ufficialmente all’opposizione. Preso atto del nuovo scenario politico, il Sindaco ha nominato il consigliere Paolo Di Ruzza quale nuovo componente della Giunta, completandone così la composizione.