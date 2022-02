Arce, il Sindaco e l’Amministrazione comunale e’ vicina al Vicesindaco per la perdita del caro nipote Rocco

Il paese piange la scomparsa di Rocco Di Nota. Numerosissime le attestazioni di cordoglio espresse dalla comunità arcese per la tragica scomparsa del giovane di Roccasecca. Sentimenti di vicinanza per la famiglia Colantonio, in particolare alla mamma Annarita, bancaria per lunghi anni presso un istituto di credito del paese, e allo zio Sisto Vicesindaco e assessore del Comune di Arce.Il Sindaco Luigi Germani e tutta la sua Amministrazione comunale, attraverso un post affidato ai social network, si è stretta attorno al suo Vicesindaco per la perdita del nipote.“Siamo inermi e sconvolti – ha detto il primo cittadino – sono notizie che non vorremmo mai ricevere. Purtroppo questo splendido ragazzo, di soli 41 anni, diventato papà da pochi giorni, è rimasto vittima questa mattina di un assurdo incidente stradale sulla strada Casilina, nel comune di Piedimonte S. Germano. Siamo vicini a Sisto in queste ore di profonda tristezza e a nome di tutta l’Amministrazione rivolgo alle famiglie Di Nota e Colantonio un messaggio di cordoglio e di piena vicinanza”Le esequie saranno celebrate oggi (20/02/22) pomeriggio alle 16,30 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Roccasecca scalo.

comunicato stampa