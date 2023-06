Arce – Il Parco Archeologico di Fregellae partecipa alle Giornate Europee dell’Archeologia 2023

Le Giornate sono nate su iniziativa dell’Inrap, l’Istituto di ricerca archeologica preventiva della Francia e estese sul territorio nazionale dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, hanno lo scopo di promuovere il patrimonio archeologico e far conoscere il lavoro dell’archeologo.

Ad Isoletta d’Arce, presso il parco di Fregellae, l’Amministrazione comunale di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo ha previsto una serie di iniziative per l’intera giornata di domenica 18 giugno, coordinate dal direttore Marco Germani e con la collaborazione dell’Associazione Il Gallo Larino e dell’Associazione Culturale Rievocazioni Storiche di Aquino.

Il programma prevede tre visite guidate (ore 10.00, 11.30 e 16.30) alle quali saranno abbinate: le rappresentazioni della vita quotidiana che avveniva all’interno delle domus e della colonia; la presenza di una speciale “fattoria scrigno” con animali fantastici; un corner con prodotti tipici locali quali oli, formaggi, vini naturali e miele; alcuni artigiani con la lavorazione dei cesti in vimini e delle ceramiche.

In occasione dell’evento sono state promosse, da alcune realtà associative del territorio, delle iniziative collegate che prevedono tutte la visita al Parco di Fregellae. L’Ecomuseo Argil con Ciociaria Trekking e l’Associazione Expreience&Sport organizzano un archeo-trekking di circa 11 km (escursione facile) nell’Oasi Naturale. Gaia, Associazione Piccoli Passi e Assoguide propogono un percorso di 8 km (difficoltà: facile) accompagnati dalla guida Maria Sordilli. L’Associazione Piccoli Passi propone una passeggiata tra località Tramonti e Isoletta (di circa 8 km) ed un pranzo a base di prodotti del territorio. Durante la giornata sarà possibile noleggiare delle bici elettriche anche con accessori per bambini come follow-me, seggiolini e rimorchio adatti a tutte le età.

«Abbiamo sempre immaginato il Parco di Fregellae – hanno detto il Sindaco di Arce Luigi Germani e l’Assessore alla Cultura Alessandro Proia – come un luogo aperto a tutte le iniziative di valorizzazione del nostro bellissimo territorio. L’appuntamento di domenica 18, con tutte le iniziative “satellite”, confermano la necessità di continuare ad operare sulla direzione presa dall’Amministrazione comunale di Arce. Un grazie di cuore a quanti si sono adoperati per questo evento e a tutti coloro che decideranno di premiare con la partecipazione l’iniziativa».

«Siamo fieri per il secondo anno consecutivo di aprire le porte del Parco ad un evento di levatura internazionale». È il commento del direttore Marco Germani. «Con le giornate dell’archeologia – ha aggiunto – si inaugura la stagione degli eventi estivi che vedranno tornare a Fregellae una serata dedicata alla grande musica lirica e una all’osservazione astronomica.»

